ASML Holding Aktie steigt auf 1.164,20€ - 16.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ASML Holding Aktie. Mit einer Performance von +1,66 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASML Holding Aktie. Nach einem Plus von +5,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.164,20€, mit einem Plus von +1,66 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ASML Holding einen Gewinn von +34,53 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +14,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +26,73 %.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,38 % 1 Monat +26,91 % 3 Monate +34,53 % 1 Jahr +60,88 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 452,27 Mrd. € wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach der Bekanntgabe von Investitionsplänen des Chipkonzerns TSMC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Pläne von TSMC seien ein starkes Signal für den …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.