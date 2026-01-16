HENSOLDT Aktie heute im Plus (92,65€) - 16.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +3,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 92,65€, mit einem Plus von +3,40 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -6,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +3,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +22,37 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,10 % 1 Monat +28,33 % 3 Monate -6,17 % 1 Jahr +145,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe erwartete Verteidigungsaufträge durch die geopolitische Lage und Hensoldt als führenden Anbieter von Radar‑/Sensorlösungen mit starkem APAC/Indien‑Footprint und Partnerschaften (z. B. Rheinmetall). Diskutiert werden daraus steigende Umsätze/Aufträge, positive Bewertungsprognosen bis/über das ATH (~117 €), aktueller Kurs ~92 €, kurzfristig Seitwärts, mittelfristig Aufwärtspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,70 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.