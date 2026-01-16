freenet Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,92 % verliert die freenet Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute bei der freenet Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Obwohl die freenet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,11 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei freenet auf -3,72 %.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,24 % 1 Monat -1,04 % 3 Monate +8,11 % 1 Jahr +1,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Freenet Aktie, die durch Abstufungen von Barclays und UBS belastet wird. Das beendete Aktienrückkaufprogramm sorgt für Verunsicherung, da unklar ist, ob dies die Dividende beeinflusst. Zudem wird die steigende Nettoverschuldung durch die geplante Übernahme von Mobilezone thematisiert. Während einige Teilnehmer die Analystenmeinungen als manipulierend empfinden, sehen andere Chancen für Kursgewinne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Mrd. € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern …

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.