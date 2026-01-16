Wienerberger Aktie knickt ein - 16.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wienerberger Aktie. Mit einer Performance von -3,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute bei der Wienerberger Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Wienerberger ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Ziegel, Dachziegel und Rohrsysteme. Als größter Ziegelproduzent weltweit bietet das Unternehmen nachhaltige Bauprodukte. Hauptkonkurrenten sind LafargeHolcim und Saint-Gobain. Wienerbergers Stärke liegt in innovativen, umweltfreundlichen Lösungen und einer breiten internationalen Präsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wienerberger-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,95 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,34 %. Im Jahr 2026 gab es für Wienerberger bisher ein Minus von -3,72 %.

Wienerberger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,01 % 1 Monat -1,34 % 3 Monate +12,95 % 1 Jahr +16,52 %

Informationen zur Wienerberger Aktie

Es gibt 109 Mio. Wienerberger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,14 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wienerberger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wienerberger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wienerberger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.