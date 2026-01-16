    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AktievorwärtsNachrichten zu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment - Aktie bricht ein -5,93 % - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie, bisher, um -5,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie.

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) ist ein führender Anbieter von Hochpräzisionskomponenten für die Öl- und Gasindustrie, spezialisiert auf Bohrstrangkomponenten und -werkzeuge. Mit starker Marktstellung konkurriert SBO mit National Oilwell Varco und Halliburton. Technologische Innovation und hohe Qualitätsstandards sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,93 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute bei der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,46 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie damit um +8,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment einen Anstieg von +22,73 %.

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,70 %
    1 Monat +22,28 %
    3 Monate +25,46 %
    1 Jahr +2,74 %

    Informationen zur Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie

    Es gibt 16 Mio. Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktien. Damit ist das Unternehmen 508,00 Mio. € wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ob die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

    -5,33 %
    +8,70 %
    +22,28 %
    +25,46 %
    +2,74 %
    -44,57 %
    -0,15 %
    -26,78 %
    +188,75 %
    ISIN:AT0000946652WKN:907391



