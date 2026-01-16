DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 112 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte gut ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von hohen Metallpreisen und sei wohl jetzt schon auf Kurs zum oberen Ende des Jahresgewinnziels./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 112
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Bastian Synagowitz
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 112
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte