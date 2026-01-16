DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 112 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte gut ins Geschäftsjahr 2025/26 gestartet sein, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von hohen Metallpreisen und sei wohl jetzt schon auf Kurs zum oberen Ende des Jahresgewinnziels./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 149,4EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



