JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold'
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 56,12EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte