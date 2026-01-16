JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 56,12EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Laurence Alexander

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



