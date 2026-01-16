Lynas Rare Earths Aktie steigt um +2,12 % - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Lynas Rare Earths Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,12 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,0380€, mit einem Plus von +2,12 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lynas Rare Earths Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -21,67 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +9,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +25,61 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,21 % 1 Monat +26,78 % 3 Monate -21,67 % 1 Jahr +106,24 %

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,10 Mrd. € wert.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.