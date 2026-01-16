    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApplied Materials AktievorwärtsNachrichten zu Applied Materials

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Applied Materials - Aktie im Fokus - 16.01.2026

    Am 16.01.2026 ist die Applied Materials Aktie, bisher, um +1,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Applied Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Applied Materials - Aktie im Fokus - 16.01.2026
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Applied Materials ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine innovativen Fertigungslösungen und starken Marktposition.

    Applied Materials aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Mit einer Performance von +1,96 % konnte die Applied Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Applied Materials Aktie. Nach einem Plus von +6,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 280,50, mit einem Plus von +1,96 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Applied Materials!
    Short
    348,06€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 12,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    303,37€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 12,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Applied Materials Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +42,64 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um +15,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,54 % gewonnen.

    Applied Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,19 %
    1 Monat +26,51 %
    3 Monate +42,64 %
    1 Jahr +56,57 %

    Informationen zur Applied Materials Aktie

    Es gibt 793 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,42 Mrd. € wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.01.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.01.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Applied Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Applied Materials

    +1,96 %
    +15,19 %
    +26,51 %
    +42,64 %
    +56,57 %
    +174,98 %
    +225,54 %
    +1.782,87 %
    +7.466,77 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Applied Materials - Aktie im Fokus - 16.01.2026 Am 16.01.2026 ist die Applied Materials Aktie, bisher, um +1,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Applied Materials Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     