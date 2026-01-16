Applied Materials - Aktie im Fokus - 16.01.2026

Mit einer Performance von +1,96 % konnte die Applied Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Applied Materials Aktie. Nach einem Plus von +6,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 280,50€, mit einem Plus von +1,96 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Applied Materials ist ein führender Anbieter in der Halbleiterindustrie, bekannt für seine innovativen Fertigungslösungen und starken Marktposition.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Applied Materials Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +42,64 %.

Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um +15,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +26,54 % gewonnen.

Applied Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,19 % 1 Monat +26,51 % 3 Monate +42,64 % 1 Jahr +56,57 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Es gibt 793 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,42 Mrd. € wert.

Applied Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.