Börsen Update Europa - 16.01. - FTSE Athex 20 stark +2,01 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.285,54 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,55 %, RWE +1,34 %, Infineon Technologies +1,17 %
Flop-Werte: Brenntag -3,37 %, BASF -2,44 %, Volkswagen (VW) Vz -1,65 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:52) bei 31.949,31 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: TKMS +7,62 %, HENSOLDT +3,21 %, RENK Group +2,07 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,72 %, Lanxess -3,38 %, AUMOVIO -3,08 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:53) bei 3.766,17 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Draegerwerk +6,21 %, HENSOLDT +3,21 %, Eckert & Ziegler +2,29 %
Flop-Werte: ATOSS Software -3,44 %, freenet -2,03 %, SILTRONIC AG -2,00 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:50) bei 6.020,00 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,55 %, ASML Holding +1,77 %, argenx +1,29 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,21 %, BASF -2,44 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,30 %
Der ATX steht bei 5.463,42 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,74 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,48 %, DO & CO +1,34 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -5,63 %, Wienerberger -3,38 %, voestalpine -2,62 %
Der SMI steht aktuell (13:59:52) bei 13.429,76 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Geberit +0,87 %, Roche Holding +0,73 %, Novartis +0,67 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,58 %, Swiss Re -1,38 %, Logitech International -1,25 %
Der CAC 40 steht bei 8.255,14 PKT und verliert bisher -0,37 %.
Top-Werte: Thales +2,04 %, Accor +1,81 %, ORANGE +1,53 %
Flop-Werte: Kering -3,24 %, EssilorLuxottica -3,21 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,30 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.026,97 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Assa Abloy Registered (B) +1,65 %, Skanska (B) +1,14 %, Getinge (B) +0,80 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,53 %, Volvo Registered (B) -1,02 %, Alfa Laval -0,92 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.580,00 PKT und steigt um +2,01 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,13 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,03 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,74 %
Flop-Werte: Jumbo -1,90 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,82 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,38 %
