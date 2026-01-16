    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste, was jetzt wichtig ist! - 16.01.26

    Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance

    Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,17 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 95.835,50USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,31 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,76 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,87 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +5,93 %, ETH/USD um +7,17 %, SOL/USD um +5,62 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,72 %.

    Bitcoin

    -0,16 %
    +4,68 %
    +8,47 %
    -11,94 %
    +859,91 %

    ETH / USD

    -0,43 %
    +6,63 %
    +11,03 %
    -15,57 %
    +960,80 %

    XRP / USD

    -1,06 %
    -1,43 %
    +8,71 %
    -11,38 %
    +856,42 %

    SOL / USD

    +0,45 %
    +2,48 %
    +10,88 %
    -26,94 %
    +9.008,90 %




    Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste, was jetzt wichtig ist! - 16.01.26 Der Bitcoin-Kurs notiert vor dem Wochenende im Minus bei 95.426,04USD.
