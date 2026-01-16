Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste, was jetzt wichtig ist! - 16.01.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,17 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 95.835,50USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,31 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,76 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,87 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +5,93 %, ETH/USD um +7,17 %, SOL/USD um +5,62 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,72 %.
-0,16 %
+4,68 %
+8,47 %
-11,94 %
+859,91 %
-0,43 %
+6,63 %
+11,03 %
-15,57 %
+960,80 %
-1,06 %
-1,43 %
+8,71 %
-11,38 %
+856,42 %
+0,45 %
+2,48 %
+10,88 %
-26,94 %
+9.008,90 %
