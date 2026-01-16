Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste, was jetzt wichtig ist! - 16.01.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,17 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 95.835,50USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,31 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,76 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,87 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +5,93 %, ETH/USD um +7,17 %, SOL/USD um +5,62 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,72 %.