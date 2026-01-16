Redcare Pharmacy Aktie weiter abwärts - 16.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -3,72 % auf 63,35€. Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,72 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Redcare Pharmacy insgesamt ein Minus von -23,62 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -5,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -4,79 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,37 % 1 Monat +7,56 % 3 Monate -23,62 % 1 Jahr -45,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die finanzielle Lage von Redcare Pharmacy, insbesondere um die Liquidität von 144 Millionen Euro und die kurzfristigen Finanzanlagen. Nutzer äußern Bedenken über die hohe Verschuldung und die Abhängigkeit von Lieferantenverbindlichkeiten. Es wird vermutet, dass Redcare bald neues Kapital benötigt, was den Aktienkurs gefährden könnte. Technisch steht die Aktie nahe am 52-Wochen-Tief, und die Bewertungen variieren stark, was Unsicherheiten über die zukünftige Kursentwicklung schafft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 130 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.