BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 4,761EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,9

Kursziel alt: 4,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

