    Kreml gibt sich offen für Gespräche mit Europäern

    Für Sie zusammengefasst
    • Kreml sieht Dialogangebote aus Europa positiv.
    • Merz und Meloni betonen Wichtigkeit von Gesprächen.
    • Macron fordert direkte Gespräche mit Putin für Europa.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml sieht in europäischen Aussagen zu einem Dialog mit Russland eine positive Entwicklung. Moskau habe entsprechende Äußerungen insbesondere aus Paris, Rom und sogar Berlin festgestellt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das entspreche mit der Moskauer Sichtweise.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bei einem Neujahrsempfang in Halle Hoffnung auf einen Ausgleich mit Russland in der längeren Perspektive ausgedrückt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach sich vor rund einer Woche mit Blick auf die internationalen Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dafür aus, dass Europa wieder mit Russland spricht. "Denn wenn Europa beschließt, an dieser Verhandlungsphase teilzunehmen, dabei aber nur mit einer der Konfliktparteien spricht, fürchte ich, dass der positive Beitrag, den es leisten könnte, am Ende begrenzt sein wird", sagte sie.

    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Dezember gesagt, dass es nützlich sein könnte für Europa und die Ukraine, wieder mit Kremlchef Wladimir Putin zu sprechen, um direkt an der Diskussion beteiligt zu sein. "Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal."

    Putin hat vor fast vier Jahren die russische Invasion in das Nachbarland befohlen. Zuletzt gab es intensive Gespräche im Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zwischen US-Vertretern, der Ukraine und den Europäern. Russland saß dabei nicht am Verhandlungstisch./ksr/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

