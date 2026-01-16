BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. RWE sei durch den Finanzchef Michael Müller vertreten gewesen. Er habe signalisiert, dass eine Aufstockung der Investitionspläne mit der Jahresbilanz unwahrscheinlich sei. RWE wolle die Mittel mehr auf US-Windkraft an Land kontrieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 51,40EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
