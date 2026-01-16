MEDIPEEL EXPANDIERT IN EUROPA MIT OFFIZIELLEM PRINTEMPS-DEBÜT UND STARTVERANSTALTUNG IN GROSSBRITANNIEN

SEOUL, Südkorea, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die professionelle derma-ästhetische Marke MEDIPEEL beschleunigt ihre europäische Expansion durch wichtige Markteinführungen in Frankreich und Großbritannien und baut dabei auf die starke Dynamik in den wichtigsten Märkten wie den Vereinigten Staaten, Japan und Südostasien auf.

- Stärkung der Premium-Positionierung von K-Derma in ganz Europa durch die Einhaltung der EU CPNP-Vorschriften und etablierte globale Einzelhandelspartnerschaften

MEDIPEEL verstärkte seine westeuropäische Präsenz mit offiziellen Debüts in zwei Printemps-Geschäften in Frankreich. Die Marke bereitet sich nun auf ihre bevorstehende Markteinführung im Printemps Haussmann in Paris vor, das seit langem als Markenzeichen für französischen Luxus und als Vorreiter für europäische Schönheitstrends gilt. Der Standort in Brest, einem wichtigen Handelszentrum im Westen Frankreichs, wird als strategische Basis für die landesweite Expansion der Marke dienen.

Diese Lancierungen folgen auf den sehr erfolgreichen Atrium-Pop-up bei Printemps Haussmann im Juli und August, wo die Marke auf Platz 2 insgesamt und auf Platz 1 bei der Hautpflege landete und einen starken Eindruck bei den lokalen Verbrauchern hinterließ.

Herausragende Produkte wie die Red Lacto Collagen Wrapping Mask und die Young Cica PDRN-Linie erwiesen sich als klare Favoriten, die das technologische Know-how und die Sensibilität der Marke K-derma unter Beweis stellen.

Mit dem Printemps-Launch wird die Marke die MEDIPEEL-Signaturlinien einführen, die von Halscremes über Peptid-Augencremes bis hin zu Augenpflastern reichen und schrittweise in koreanischen Kosmetikgeschäften in ganz Frankreich eingeführt werden.

In der Zwischenzeit wird MEDIPEEL seine Markenbekanntheit mit einer großen globalen Einführungsveranstaltung in London weiter steigern. Das „MEDIPEEL UK Launch Event-Science in Red" wird über Online- und Offline-Kanäle in Zusammenarbeit mit GlamTouch, Londons führendem K-beauty select Shop, durchgeführt.

GlamTouch, im Herzen von Bloomsbury gelegen, ist ein erstklassiger K-Schönheitshändler, der den Londoner Verbrauchern eine direkte, intensive Einführung in die koreanische Hautpflege bietet.

Bei der bevorstehenden Veranstaltung wird es ein Pop-up im Geschäft und praktische Produktdemonstrationen geben. Rund 400 Influencer aus dem Vereinigten Königreich und ganz Europa werden dabei helfen, die Einführung über die sozialen Medien zu unterstützen.

Darüber hinaus werden das MEDIPEEL Lab Passport"-Programm und QR-Code-Aktivierungen Produkttests und Online-Käufe fördern und die Online-Offline-Kontaktpunkte der Marke stärken.

„Unser offizieller Markteintritt bei Printemps in Frankreich zusammen mit dem Launch-Event in Großbritannien markiert einen entscheidenden Moment, in dem MEDIPEEL seine Position in Europa stärkt und sich auf dem Weg zu einer globalen Premium-K-Derma-Marke befindet", so ein Vertreter von MEDIPEEL.

MEDIPEEL ist die Vorzeigemarke von SKINIDEA, die zu MDP Holdings (CEO Michael Chung), einem Portfoliounternehmen von Morgan Stanley PE Asia (MSPEA), gehört. SKINIDEA ist bekannt für seine innovativen Produkte, die hochwertige Inhaltsstoffe und patentierte dermatologische Technologien integrieren. SKINIDEA exportiert in über 75 Länder weltweit und entwickelt auf der Grundlage umfassender Forschung und klinischer Studien leistungsstarke Hautpflegelösungen, die sowohl sofortige als auch langfristige Vorteile für verschiedene Hauttypen bieten. (Kontakt: MEDIPEEL / Instagram : @medipeel.official)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863304/Printemps_stores_France.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727453/MEDIPEEL_Logo.jpg

