Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels verschiebt sich bis 2031

PUTTGARDEN (dpa-AFX) - Die Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels zwischen Deutschland und Dänemark verzögert sich voraussichtlich bis 2031. Die Absenkung der Tunnelelemente habe sich um zwei Jahre verspätet, sagte Mikkel Hemmingsen, Vorstandschef der staatlichen dänischen Sund & Bælt Holding A/S, zu der auch der Bauträger Femern A/S gehört.

"Es war schwieriger als geplant", sagte Hemmingsen. Die Methode des Absenkens mit Hilfe von zwei Spezialschiffen sei zuvor nur im Öresund erprobt worden, der mit 15 Metern deutlich flacher sei als der Fehmarnbelt mit 45 Metern. "Und man muss die Elemente mit einer Präzision von einem halben Zentimeter niederlegen", betonte er. "Und da muss man sicher sein".