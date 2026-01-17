    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    US-Konzern im Umbruch

    Quanten-IPO und Aufspaltung: So viel Kursfantasie bietet diese Value-Perle noch

    JPMorgan rät Anlegern, bei Honeywell vor der geplanten Aufspaltung zuzuschlagen. Außerdem sorgt die bevorstehende Börsenpremiere des Quantencomputing-Juwels Quantinuum für jede Menge Kursfantasie.

    • JPMorgan empfiehlt Kauf von Honeywell-Aktien jetzt.
    • Honeywell plant Aufspaltung und IPO von Quantinuum.
    • Quantinuum hat großes Potenzial im Quantencomputing.
    Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Honeywell steht vor einer entscheidenden Umstrukturierung, die laut JPMorgan Anlegern jetzt eine einmalige Kaufchance bietet. Die Bank hat die Aktie von "neutral" auf "übergewichten" heraufgestuft und das Kursziel von 218 auf 255 US-Dollar angehoben. Dies würde eine mögliche Kurssteigerung von 18 Prozent bedeuten.

    Das Unternehmen ist in zahlreichen Branchen aktiv, stellt Triebwerke und Flugschreiber her, genauso wie Thermostate, Barcode-Scanner und Fabrikausrüstung.

    Das traditionsreiche Unternehmen steckt mitten in einer tiefen Umstrukturierung. Im Oktober 2025 hatte Honeywell seine Abteilung für fortschrittliche Materialien abgespalten, die nun unter dem Namen Solstice Advanced Materials an der Börse gehandelt wird. Auch das geplante Spin-off von Honeywell Aerospace bleibt auf Kurs. Dennoch sieht Analyst Stephen Tusa einen klaren Einstiegspunkt für Anleger, die sich noch vor der endgültigen Aufspaltung positionieren wollen.

    Laut Tusa hat sich die Aktie von Honeywell im Vergleich zur Bewertung des Unternehmens insgesamt weiter verbilligt, was eine interessante Gelegenheit darstellt. Seit Jahresanfang haben die Papiere bereits 10 Prozent zugelegt. Auch wenn die Gewinnprognosen für 2026 gesenkt wurden, sei die aktuelle Bewertung weniger relevant, da sich das Portfolio zunehmend bereinigt.

    Ein weiterer bedeutender Schritt der Umstrukturierung ist das geplante IPO von Quantinuum, einem führenden Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das zu 100 Prozent im Besitz von Honeywell ist.

    Quantinuum, das durch die Fusion von Cambridge Quantum und Honeywell Quantum Solutions im Jahr 2021 entstanden ist, entwickelt leistungsstarke Quantencomputer, die Aufgaben lösen können, die traditionelle Prozessoren überfordern. Das Unternehmen plant, noch in naher Zukunft einen Antrag auf Börsenzulassung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einzureichen, wie in dieser Woche bestätigt wurde.

    Quantinuum hat bereits namhafte Investoren wie Nvidia, Quanta Computer und Fidelity International an Bord. Im September 2025 konnte das Unternehmen neues Kapital aufnehmen, was den Wert auf fast 11 Milliarden US-Dollar steigert. Die Technologie von Quantinuum hat das Potenzial, enorme Fortschritte in Bereichen wie Chemie, maschinelles Lernen, Cybersicherheit, Finanzwesen und Arzneimittelforschung zu ermöglichen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
