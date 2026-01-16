    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    AKTIE IM FOKUS/Optimimus für 2026

    Höhenflug von Drägerwerk geht weiter

    • Drägerwerk-Aktien steigen um über 7% auf 86,20 Euro.
    • Umsatzprognose 2026: +1,0 bis 5,0 Prozent erwartet.
    • Analyst hebt Kursziel von 76 auf 95 Euro an.
    Höhenflug von Drägerwerk geht weiter
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Drägerwerk haben am Freitag mit einem Anstieg um mehr als sieben Prozent auf 86,20 Euro an ihren starken Vortag angeknüpft. Tags zuvor hatte der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik mit Eckdaten und einem ersten Ausblick für 2026 überzeugt.

    Der Umsatz soll demnach 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen im neuen Jahr dann 5,0 bis 7,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig bleiben.

    Die Prognose des Managements deute auf eine stärkere Margendynamik hin als bisher angenommen, so Analyst Harald Hof von MWB Research. Zudem sei es 2025 gewinnseitig deutlich besser gelaufen als erwartet, dank einer robusten Medizintechniksparte und eines verbesserten Produktmix. Dies überzeuge umso mehr angesichts des Gegenwinds durch die internationalen Zollstreitigkeiten sowie durch ungünstige Wechselkurse.

    Vor diesem Hintergrund schraubte Hof seine Gewinnerwartungen nach oben und hob das Kursziel von 76 auf 95 Euro an. Damit sieht er nun ausreichend Luft für eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy".

    Mit dem Anstieg von Freitag summiert sich das Kursplus binnen zwei Tagen mittlerweile auf gut 17 Prozent. Seit Ende 2024 hat sich der Wert der Aktien damit fast verdoppelt./mis/niw/stk

    ISIN:DE0005550636WKN:555063

     

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,90 % und einem Kurs von 86,90 auf Tradegate (16. Januar 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +20,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 756,80 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.




    Community Beiträge zu Draegerwerk

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken vorläufigen Zahlen von Dräger (Rekordumsatz, deutlich gestiegenes EBIT; EBIT‑Marge ca. 6,5–6,8%, EBIT 226–236 Mio), deutlich höhere EPS‑Prognosen für 2025/2026 (8–9 € möglich), starke Guidance für 2026, verbesserte Auftragslage, Margenverbesserungen und abnehmende Nettoverschuldung, erwartete Dividendenerhöhung und ein erwartetes Re‑Rating bei aktuell niedriger Bewertung (u. a. KGV‑Erwägungen).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX

    AKTIE IM FOKUS/Optimimus für 2026 Höhenflug von Drägerwerk geht weiter Die Aktien von Drägerwerk haben am Freitag mit einem Anstieg um mehr als sieben Prozent auf 86,20 Euro an ihren starken Vortag angeknüpft. Tags zuvor hatte der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik mit Eckdaten und einem ersten Ausblick …
