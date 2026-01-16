Höhenflug von Drägerwerk geht weiter

Wie bereits im letzten Jahr hat Dräger die Erwartungen des Marktes einfach pulverisiert. Zunehmend wird sichtbar, dass sich die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität auszahlen. Die Bruttomarge konnte trotz Währungseinflüssen und Zöllen wieder solide gesteigert werden. Die logische Konsequenz ist eine Explosion des EBITs. Ein EPS von 8 Euro für 2025 ist in greifbarer Nähe. Somit winkt auch eine satte Dividendenerhöhung auf vielleicht 2,40Euro? Die Guidance für 2026 ist sehr stark, auch wenn sie im Mid-Point "nur" eine Verbesserung gegenüber dem Mid-point letztes Jahr von 75bsp unterstellt. Dies muss man vor dem Hintergrund nach wie vor vorhandener inkrementellen Zoll und Währungsbelastung für 2026 sehen. Die Analysten müssen ihre Schätzungen für 2026 10 bist 15% nach oben nehmen, auch das Umsatzwachstum zieht an. Außerdem sollte Dräger zunehmend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Der Erwartung, dass sie es schaffen, in 2030 eine EBIT Marge von 10% zu erzielen, ist in keinster Weise hier eingepreist.

Für 2026 ist ein EPS von 9 Euro nicht aus der Welt. Selbst wenn es "nur" 8,50 werden, die Aktie ist lächerlich bewertet, zumal sich bei den Margen die Nettoverschuldung bald auflösen wird. Außerdem hat die Auftragseingangsdynamik merklich angezogen. Die Silent ICU und das Defense Geschäft könnten dazu führen, dass hier das Umsatzwachstum in den nächsten zwei Jahren sogar anziehen wird. Was das für die Bewertung einer Aktie bedeutet ist klar: Ein massives Re-Rating steht an. Wer hier Sektor Multiples ansetzt und davon noch 25% abzieht, sieht klar dreistellige Kurse kommen. Allen Investierten drücke ich die Daumen. Der heutige Tag ist m.E. der Startschuss für eine sehr angenehme Reise im Chart von links unten nach rechts oben.



