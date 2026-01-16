    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    LIR Life Sciences startet wichtige In-vivo-Studie für Adipositas-Plattform

    Nadelfreie Adipositas-Therapie im Test: LIR Life Sciences prüft ein innovatives transdermales Pflaster als Alternative zur Injektion – mit Fokus auf Wirksamkeit und Blutzuckerkontrolle.

    Foto: adobe.stock.com
    • LIR Life Sciences Corp. startet eine kontrollierte Tierstudie zur Evaluierung der nadelfreien transdermalen Verabreichung von Adipositas-Therapien der zweiten Generation mittels zelldurchdringender Peptide (CPP).
    • Die Studie vergleicht die Wirksamkeit einer topischen CPP-Formulierung mit einer standardmäßigen subkutanen Injektion durch einen Glukosetoleranztest.
    • Ziel ist es, die biologische Aktivität der transdermalen Formulierung zu prüfen und die Blutzuckerkontrolle zu vergleichen.
    • LIR entwickelt ein transdermales Pflaster, das als kosteneffiziente und benutzerfreundliche Alternative zu injizierbaren Therapien dienen soll.
    • Der globale Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf 95 Milliarden US-Dollar wachsen, was eine hohe Nachfrage nach neuen Behandlungsmethoden signalisiert.
    • LIR fokussiert sich auf Märkte mit hohem Bedarf und strebt strategische Partnerschaften an, um schnell Marktanteile zu gewinnen und die weltweite Belastung durch Adipositas zu bekämpfen.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,23 % im Plus.


    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
