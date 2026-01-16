Ölpreise legen zu - Deutlicher Anstieg auf Wochensicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Nachdem sie sich im frühen Handel kaum verändert gezeigt hatten, konnten sie seit dem Vormittagshandel zulegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg um 86 Cent auf 64,62 Dollar. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Februar legte um 82 Cent auf 60,01 Dollar zu.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank sind "politische Angebotsrisiken" derzeit das bestimmende Thema am Ölmarkt. In der ersten Wochenhälfte hatten geopolitische Sorgen wegen der Lage im Iran nach Protesten gegen die Führung in Teheran die Ölpreise noch kräftig nach oben getrieben. Am Mittwoch hatte eine Gegenbewegung eingesetzt, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump die Sorgen der Anleger vor einem möglichen US-Angriff auf den wichtigen Förderstaat Iran gedämpft hatten.