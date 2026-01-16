ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Kaufen" trotz Risiko-Ängsten.
- Langfristiges Wachstum durch Megatrends bleibt stark.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 73,66 auf Tradegate (16. Januar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,29 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 107,00EUR was eine Bandbreite von -5,99 %/+45,78 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 107 Euro
