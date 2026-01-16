RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 41,31EUR auf Tradegate (16. Januar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



