Constellation Energy - Aktie verliert deutlich -7,71 % - 16.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Constellation Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,71 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,59 %, geht es heute bei der Constellation Energy Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Constellation Energy Verluste von -21,58 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um -2,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Constellation Energy auf -10,84 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,79 % 1 Monat -10,63 % 3 Monate -21,58 % 1 Jahr +0,40 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 362 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,63 Mrd.EUR € wert.

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.