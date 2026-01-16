Börsenstart USA - 16.01. - Dow Jones schwach -0,21 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.334,67 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Honeywell International +1,77 %, American Express +1,26 %, IBM +1,08 %, NVIDIA +0,97 %, JPMorgan Chase +0,70 %

Flop-Werte: Salesforce -2,29 %, Unitedhealth Group -1,33 %, Merck & Co -1,10 %, Goldman Sachs Group -1,06 %, Boeing -1,00 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 25.590,55 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Micron Technology +5,66 %, Monolithic Power Systems +1,97 %, Alnylam Pharmaceuticals +1,95 %, Broadcom +1,95 %, Honeywell International +1,77 %

Flop-Werte: Constellation Energy -7,71 %, Atlassian Registered (A) -4,83 %, Workday (A) -3,38 %, AppLovin Registered (A) -3,21 %, Western Digital -2,95 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.943,90 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +7,06 %, Micron Technology +5,66 %, Quanta Services +5,61 %, GE Vernova +5,05 %, PNC Financial Services Group +3,79 %

Flop-Werte: Constellation Energy -7,71 %, Vistra -6,69 %, Albemarle -6,68 %, The Mosaic -4,12 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,06 %