Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.01. - Dow Jones schwach -0,21 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.334,67 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Honeywell International +1,77 %, American Express +1,26 %, IBM +1,08 %, NVIDIA +0,97 %, JPMorgan Chase +0,70 %
Flop-Werte: Salesforce -2,29 %, Unitedhealth Group -1,33 %, Merck & Co -1,10 %, Goldman Sachs Group -1,06 %, Boeing -1,00 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 25.590,55 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Micron Technology +5,66 %, Monolithic Power Systems +1,97 %, Alnylam Pharmaceuticals +1,95 %, Broadcom +1,95 %, Honeywell International +1,77 %
Flop-Werte: Constellation Energy -7,71 %, Atlassian Registered (A) -4,83 %, Workday (A) -3,38 %, AppLovin Registered (A) -3,21 %, Western Digital -2,95 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.943,90 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +7,06 %, Micron Technology +5,66 %, Quanta Services +5,61 %, GE Vernova +5,05 %, PNC Financial Services Group +3,79 %
Flop-Werte: Constellation Energy -7,71 %, Vistra -6,69 %, Albemarle -6,68 %, The Mosaic -4,12 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.