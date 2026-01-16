DAX, Kloeckner & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Newron Pharmaceuticals SpA
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Kloeckner
|+28,44 %
|Stahl und Bergbau
|🥈
|NextSource Materials
|+17,68 %
|Rohstoffe
|🥉
|ImmunityBio
|+15,60 %
|Biotechnologie
|🟥
|Hydreight Technologies
|-14,08 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Arbutus Biopharma
|-15,47 %
|Biotechnologie
|🟥
|Nordic Mining
|-22,17 %
|Rohstoffe
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Prince Silver Registered
|Rohstoffe
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|TKMS
|Maschinenbau
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|ST George Mining
|Rohstoffe
|NEO Battery Materials
|Elektrogeräte
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|290
|-
|🥈
|Silber
|151
|Rohstoffe
|🥉
|Almonty Industries
|80
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|75
|Pharmaindustrie
|The Platform Group
|43
|Einzelhandel
|ABO Energy
|41
|Erneuerbare Energien
Kloeckner
Wochenperformance: +33,57 %
Wochenperformance: +33,57 %
Platz 1
NextSource Materials
Wochenperformance: +50,75 %
Wochenperformance: +50,75 %
Platz 2
ImmunityBio
Wochenperformance: +146,27 %
Wochenperformance: +146,27 %
Platz 3
Hydreight Technologies
Wochenperformance: -17,69 %
Wochenperformance: -17,69 %
Platz 4
Arbutus Biopharma
Wochenperformance: -18,20 %
Wochenperformance: -18,20 %
Platz 5
Nordic Mining
Wochenperformance: -26,90 %
Wochenperformance: -26,90 %
Platz 6
Prince Silver Registered
Wochenperformance: +38,53 %
Wochenperformance: +38,53 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: +8,46 %
Wochenperformance: +8,46 %
Platz 8
TKMS
Wochenperformance: +10,21 %
Wochenperformance: +10,21 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -16,64 %
Wochenperformance: -16,64 %
Platz 10
ST George Mining
Wochenperformance: -3,79 %
Wochenperformance: -3,79 %
Platz 11
NEO Battery Materials
Wochenperformance: +18,72 %
Wochenperformance: +18,72 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,47 %
Wochenperformance: +0,47 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +20,06 %
Wochenperformance: +20,06 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: -3,39 %
Wochenperformance: -3,39 %
Platz 15
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -16,64 %
Wochenperformance: -16,64 %
Platz 16
The Platform Group
Wochenperformance: -12,13 %
Wochenperformance: -12,13 %
Platz 17
ABO Energy
Wochenperformance: -37,09 %
Wochenperformance: -37,09 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte