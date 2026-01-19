U.S. Antimony: Eine explodierende Bergbauaktie, die kaum ein Anleger kennt!

U.S. Antimony ist in dieser Nische einzigartig positioniert. Das Unternehmen ist derzeit der einzige integrierte Antimon-Produzent in Nordamerika und verfügt über eigene Minen, Schmelzanlagen und Raffineriekapazitäten. Während China und Russland mehr als 60 Prozent des weltweiten Antimonangebots kontrollieren und ihre Exporte zunehmend einschränken, entwickelt sich U.S. Antimony zum zentralen westlichen Versorgungspartner.

Antimon gehört zu jenen Metallen, die kaum Schlagzeilen machen – und genau deshalb strategisch so wertvoll sind. Der Rohstoff wird unter anderem in Halbleitern, Flammschutzmitteln, militärischer Munition und Hightech-Legierungen eingesetzt. Mit dem Boom der künstlichen Intelligenz und steigenden Verteidigungsausgaben rückt Antimon zunehmend in den Fokus von Regierungen und Industrie.

Diese Sonderstellung hat den Börsenwert von U.S.Antimon innerhalb von zweieinhalb Jahren von rund 20 Millionen auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar steigen lassen. Trotzdem ist die Aktie für viele Investoren ein unbekannter Name.

Rückhalt aus Washington

Nach Chinas Exportbeschränkungen sicherte sich U.S. Antimony mehrere Verträge mit der US-Regierung. Besonders bedeutend ist ein Rahmenvertrag über 245 Millionen US-Dollar mit der Defense Logistics Agency zur Auffüllung strategischer Reserven. Hinzu kommen Lieferaufträge des Verteidigungsministeriums sowie ein Vertrag über mehr als 100 Millionen US-Dollar für Antimontrioxid.

"Während der Großteil unserer Konkurrenz gerne darüber spricht, was sie in zwei bis vier Jahren im Antimon-Geschäft zu tun planen, bringen wir heute Gestein in die Kisten und verkaufen fertige Produkte an Kunden", sagte Joe Bardswich, Executive Vice President und Chief Mining Engineer von U.S. Antimony, kürzlich in einer Pressemitteilung.

Starken Worten fehlen noch etwas die Taten

Die Zahlen für das dritte Quartal liefern auf den ersten Blick kein Glanzstück. U.S. Antimon wies erneut Verluste aus, vor allem aufgrund umfangreicher Aktienvergütungen. Auch der Umsatz blieb hinter den ambitionierten Erwartungen zurück.

Der Trend ist dennoch eindeutig: In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres legte der Umsatz um rund 182 Prozent zu. Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit Erlösen von 40 bis 43 Millionen US-Dollar – nach lediglich 15 Millionen im Vorjahr. Noch beeindruckender ist der Ausblick: Für das kommende Jahr stellt U.S. Antimony Umsätze zwischen 125 und 150 Millionen US-Dollar in Aussicht. Parallel steigen die Margen deutlich. Bei selbst gefördertem Material peilt das Unternehmen Bruttomargen von über 50 Prozent an.

Kapazitätsausbau als Wachstumstreiber

Operativ arbeitet U.S. Antimony mit Hochdruck am Ausbau seiner Infrastruktur. Die Raffinerie in Montana soll ihre Produktionskapazität kurzfristig von 100 auf 500 Tonnen pro Monat verfünffachen. In Mexiko plant das Unternehmen bis Jahresende eine monatliche Produktion von 200 Tonnen.

Zudem sichert sich U.S. Antimony den Zugang zu weiteren kritischen Metallen. Explorationsprojekte in Alaska und Ontario, ein Wolfram-Grundstück mit erheblichem Wert sowie eine Zeolith-Mine in Idaho erweitern das strategische Portfolio. Gerade Zeolith gilt als Schlüsselmaterial für nukleare Sanierung und könnte künftig auch im Kontext neuer Energieinfrastrukturen an Bedeutung gewinnen.

Das Management spricht offen von 2026 als Schlüsseljahr – mit neuen Verarbeitungsanlagen, deutlich höheren Umsätzen und der Möglichkeit einer direkten staatlichen Kapitalbeteiligung.

Mein Tipp: Viel Fantasie trotz Kursrally

Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn bereits rund 60 Prozent zugelegt hat, ist die Geschichte von U.S. Antimony noch lange nicht auserzählt. Der Konzern vereint ein faktisches Monopol, staatliche Unterstützung und einen Rohstoff, der zum Engpass für KI-Industrie und Verteidigung wird.

Die Bewertung bleibt ambitioniert, die Volatilität hoch. Doch für risikobereite Anleger bietet die Aktie weiterhin erhebliches Potenzial – insbesondere dann, wenn sich die geopolitischen Spannungen weiter zuspitzen und Antimon endgültig vom Nischenmetall zum strategischen Schlüsselrohstoff avanciert.

Die Aktie von U.S. Antimony ist auch einer der besten Werte im passiven Depot der wO Börsenlounge. Seit Jahresbeginn hat das Portfolio mit 20 Werten, um rund 20 Prozent zugelegt. Schauen Sie doch mal rein in die Folgen der wO Börsenlounge und erhalten wertvolle Tradingtipps sowie einen Blick auf aussichtsreiche Aktien und ETFs.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!