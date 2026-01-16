PWO AG: 2026 mit Umsatzrückgang und Kostensteigerungen – EBIT belastet
Trotz internationaler Wachstumschancen steht PWO 2026 vor Herausforderungen: Der schwächelnde deutsche Standort drückt Umsatz und EBIT und erzwingt neue Sicherungsmaßnahmen.
- Für 2026 wird am deutschen Standort ein weiterer Umsatzrückgang erwartet, trotz Wachstumspotenzial bei den internationalen Standorten.
- Die Kostensteigerungen und der Umsatzrückgang am deutschen Standort belasten das EBIT der PWO-Gruppe erheblich.
- Für 2026 prognostiziert PWO Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR und ein EBIT vor Währungseffekten zwischen 13 und 17 Mio. EUR.
- Im Vergleich dazu wird für 2025 ein EBIT vor Währungseffekten von 23 bis 28 Mio. EUR bei Umsatzerlösen von ca. 510 Mio. EUR erwartet.
- Die wirtschaftliche Schwäche des deutschen Standorts wird durch Auftragsrückgänge und Produktionsverlagerungen ins Ausland verstärkt, was das EBIT belastet.
- Der deutsche Standort hat dem Betriebsrat eine Beschäftigungssicherungsklausel vorgeschlagen, um betriebsbedingte Kündigungen in 2026 zu vermeiden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PWO ist am 27.03.2026.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,17 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,20EUR das entspricht einem Minus von -1,45 % seit der Veröffentlichung.
-5,56 %
-6,85 %
-7,48 %
-8,72 %
-5,23 %
-6,75 %
+20,83 %
-9,40 %
+1.086,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte