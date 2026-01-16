    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPWO AktievorwärtsNachrichten zu PWO
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    PWO AG: 2026 mit Umsatzrückgang und Kostensteigerungen – EBIT belastet

    Trotz internationaler Wachstumschancen steht PWO 2026 vor Herausforderungen: Der schwächelnde deutsche Standort drückt Umsatz und EBIT und erzwingt neue Sicherungsmaßnahmen.

    PWO AG: 2026 mit Umsatzrückgang und Kostensteigerungen – EBIT belastet
    • Für 2026 wird am deutschen Standort ein weiterer Umsatzrückgang erwartet, trotz Wachstumspotenzial bei den internationalen Standorten.
    • Die Kostensteigerungen und der Umsatzrückgang am deutschen Standort belasten das EBIT der PWO-Gruppe erheblich.
    • Für 2026 prognostiziert PWO Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR und ein EBIT vor Währungseffekten zwischen 13 und 17 Mio. EUR.
    • Im Vergleich dazu wird für 2025 ein EBIT vor Währungseffekten von 23 bis 28 Mio. EUR bei Umsatzerlösen von ca. 510 Mio. EUR erwartet.
    • Die wirtschaftliche Schwäche des deutschen Standorts wird durch Auftragsrückgänge und Produktionsverlagerungen ins Ausland verstärkt, was das EBIT belastet.
    • Der deutsche Standort hat dem Betriebsrat eine Beschäftigungssicherungsklausel vorgeschlagen, um betriebsbedingte Kündigungen in 2026 zu vermeiden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei PWO ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,17 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,20EUR das entspricht einem Minus von -1,45 % seit der Veröffentlichung.


    PWO

    -5,56 %
    -6,85 %
    -7,48 %
    -8,72 %
    -5,23 %
    -6,75 %
    +20,83 %
    -9,40 %
    +1.086,22 %
    ISIN:DE0006968001WKN:696800





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PWO AG: 2026 mit Umsatzrückgang und Kostensteigerungen – EBIT belastet Trotz internationaler Wachstumschancen steht PWO 2026 vor Herausforderungen: Der schwächelnde deutsche Standort drückt Umsatz und EBIT und erzwingt neue Sicherungsmaßnahmen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     