Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Draegerwerk
Tagesperformance: +10,22 %
Tagesperformance: +10,22 %
Platz 1
Performance 1M: +33,18 %
Performance 1M: +33,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk ist positiv. Im wallstreetONLINE-Forum wird die starke Kursentwicklung, hohe Dividendenrenditen und das Margenpotential bis 2030 hervorgehoben. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, mit einem erwarteten EPS von 8-9 Euro und einer steigenden EBIT-Marge. Die positiven Unternehmenszahlen und die gute Auftragslage deuten auf weiteres Wachstum hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 2
Performance 1M: +30,08 %
Performance 1M: +30,08 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 3
Performance 1M: +26,57 %
Performance 1M: +26,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Tendenz, mit einem möglichen Ziel von 150 EUR laut Fibonacci-Analyse. HENSOLDT wird als führend in der Sensor- und Radartechnologie angesehen, was in Anbetracht der geopolitischen Spannungen und der steigenden Rüstungsnachfrage als vorteilhaft für zukünftige Kursgewinne interpretiert wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 4
Performance 1M: -9,58 %
Performance 1M: -9,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das Anleger-Sentiment zu ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die starke FCF-Generierung und positive Margen als unterstützend für die Bewertung angesehen werden, gibt es auch Bedenken über einen aktuellen Abwärtstrend mit einem Kursrückgang von 8%. Dennoch bleibt das Vertrauen in die Unternehmensführung hoch, und die Erwartungen für die kommenden Q4-Zahlen sind optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 5
Performance 1M: +16,73 %
Performance 1M: +16,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die steigende Nachfrage nach Wafern durch KI-Anwendungen als positiv angesehen wird, gibt es Bedenken wegen Preisdruck und zyklischer Abhängigkeiten. Jefferies hat das Kursziel auf 66 Euro gesenkt, was die Unsicherheit unterstreicht. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Vorsicht der Anleger widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 6
Performance 1M: +1,18 %
Performance 1M: +1,18 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 7
Performance 1M: +4,24 %
Performance 1M: +4,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von X%. Anleger äußern Bedenken über die hohe Verschuldung, sehen jedoch auch Anzeichen einer Bodenbildung und Potenzial für eine Erholung. Die Übernahme von 1E könnte langfristig positive Impulse geben, während einige Anleger TeamViewer als 'brandgefährlich bullisch' betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
freenet
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 8
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Freenet im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, insbesondere nach der Abstufung durch Barclays und UBS. Anleger sind besorgt über die Beendigung des Aktienrückkaufprogramms, was Fragen zur Dividende aufwirft. Barclays sieht den aktuellen Kurs von 28,50 Euro als Kaufchance im Vergleich zum gesenkten Kursziel von 32 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 9
Performance 1M: +8,43 %
Performance 1M: +8,43 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 10
Performance 1M: -10,71 %
Performance 1M: -10,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte