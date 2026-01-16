Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk

Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk ist positiv. Im wallstreetONLINE-Forum wird die starke Kursentwicklung, hohe Dividendenrenditen und das Margenpotential bis 2030 hervorgehoben. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, mit einem erwarteten EPS von 8-9 Euro und einer steigenden EBIT-Marge. Die positiven Unternehmenszahlen und die gute Auftragslage deuten auf weiteres Wachstum hin.