Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 16.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 1
Performance 1M: +22,13 %
Wienerberger
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 2
Performance 1M: -4,99 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 3
Performance 1M: +2,42 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +11,00 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: +21,33 %
