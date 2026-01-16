Münchner Sicherheitskonferenz lädt Iran wieder aus

(Berichtigt wird im letzten Absatz: Pahlavi war 2023 rpt 2023 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber nicht im vergangenen Jahr.)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten hat die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ihre Einladung an iranische Regierungsvertreter zurückgezogen. "Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen. Angesichts der aktuellen Vorgänge wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten", sagte ein MSC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Zuvor hatte das Auswärtige Amt von einer Einladung abgeraten. "Wir halten eine Teilnahme angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten (...) für unangebracht", sagte ein Sprecher in einer Pressekonferenz.