Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 1
Performance 1M: +12,47 %
Performance 1M: +12,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kurssteigerung von 3,6% in den letzten 14 Tagen verkaufen einige Anleger, um Gewinne zu sichern, während andere unsicher sind, ob sie halten oder verkaufen sollen. Es gibt sowohl optimistische Stimmen, die auf weitere Gewinne hoffen, als auch Bedenken hinsichtlich möglicher Rückgänge.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 2
Performance 1M: -0,53 %
Performance 1M: -0,53 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 3
Performance 1M: -3,60 %
Performance 1M: -3,60 %
BASF
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 4
Performance 1M: +5,06 %
Performance 1M: +5,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Analysten haben die Aktie auf 'Buy' hochgestuft, und es gibt positive Erwartungen hinsichtlich des Wachstums in Asien. Die Kursentwicklung zeigt eine Seitwärtsbewegung mit Widerständen bei 48-54 Euro und einem stabilen Boden bei 40/41 Euro. Die negative Stimmung unter Kleinanlegern wird als potenzielle Kaufgelegenheit interpretiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 5
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger eine Konsolidierung und negative Kursentwicklung (ca. -X%) erwarten und die Aktie als Verkaufskandidat sehen, gibt es auch positive Stimmen, die die Telekom als Top Pick für 2026 empfehlen. Technische Analysen zeigen Unsicherheiten über Widerstände, was die gemischte Stimmung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte