JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Heidelberg Materials auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 260 Euro bleibt nach Chefveranstaltung.
- Stärkere Absatzerholung in Europa als in den USA möglich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dominik von Achten schließe in Europa eine stärkere Absatzerholung als in den USA nicht aus, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen dürften in mehreren Stufen innerhalb des ersten Quartals implementiert werden./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 232,1 auf Tradegate (16. Januar 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 41,41 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,16 %/+28,92 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
