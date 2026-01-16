JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 232,1 auf Tradegate (16. Januar 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +1,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 41,41 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -1,16 %/+28,92 % bedeutet.