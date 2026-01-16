    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuper Micro Computer AktievorwärtsNachrichten zu Super Micro Computer

    Super Micro Computer Aktie weiter im Aufwärtstrend - 16.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Super Micro Computer Aktie bisher um +7,16 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.01.2026

    Mit einer Performance von +7,16 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +4,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,23. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die Super Micro Computer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -45,08 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +8,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,11 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Anstieg von +9,62 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,19 %
    1 Monat +4,11 %
    3 Monate -45,08 %
    1 Jahr -15,50 %

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 597 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,03 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 16.01. - Dow Jones schwach -0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    +6,90 %
    +7,70 %
    +4,96 %
    -45,17 %
    -17,05 %
    +242,82 %
    +551,53 %
    +1.038,91 %
    +3.331,65 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM



