    Selenskyj

    Verhandlungsteam unterwegs in die USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Unterhändler reisen in die USA für Gespräche.
    • Selenskyj arbeitet aktiv mit Trump-Vertretern zusammen.
    • Sicherheitsgarantien-Dokument mit USA fast fertig.
    Selenskyj - Verhandlungsteam unterwegs in die USA
    KIEW (dpa-AFX) - Ukrainische Unterhändler sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterwegs in die USA. Das ukrainische Team arbeite "trotz allem" aktiv mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump, teilte Selenskyj mit. In diesen Tagen seien Treffen geplant. Der US-Präsident hatte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt die Einschätzung geäußert, dass er Selenskyj für ein größeres Hindernis auf dem Weg zu Frieden hält als Kremlchef Wladimir Putin.

    Zur ukrainischen Delegation gehören der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats Rustem Umjerow, Selenskyjs neuer Kanzleichef Kyrylo Budanow und der Abgeordnete David Arachmija. Kiew erhoffe sich mehr Klarheit sowohl in Bezug auf die Dokumente, die mit der US-Seite vorbereitet worden seien, als auch in Bezug auf eine Rückmeldung Russlands auf die diplomatische Arbeit, sagte Selenskyj.

    Selenskyj hatte zuletzt mitgeteilt, ein bilaterales Dokument mit den USA über Sicherheitsgarantien für sein Land sei "im Grunde bereit" zur Fertigstellung auf der höchsten Ebene mit Trump. Seit Wochen laufen von Trump angestoßene Verhandlungen über ein Ende des seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die amerikanische Seite spricht dabei einerseits mit der Ukraine und europäischen Verbündeten, andererseits mit Moskau. Direkte Friedensverhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien gibt es derzeit nicht./ksr/DP/stw





