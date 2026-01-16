    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    DAX beendet nach Rally- eine Konsolidierungswoche – Mehr Aktionäre als je zuvor

    Auf eine erste Rally-Woche des Börsenjahres 2026 folgte im DAX eine zweite Konsolidierungswoche.

    Das am Dienstag erreichte Allzeithoch über 25.500 Punkten sahen Anleger als willkommene Gelegenheit an, nach der 1.600-Punkte-Rally ein paar Gewinne mitzunehmen.

    Spätestens mit dem Ausbruch des DAX aus seiner monatlichen Seitwärtsbewegung wurde noch einmal jede Menge konjunktureller Optimismus in die Kurse eingepreist. Da dieser sich allerdings erst sehr viel später hoffentlich in Fakten bestätigen wird, ist eine Seitwärtsbewegung das Beste, was dem Markt jetzt passieren kann. In einer solchen können sich dann auch sämtliche überhitzte Stimmungs- und technische Indikatoren wieder in den Normalbereich zurückbewegen, ohne dass das Gesamtbild eines intakten Aufwärtstrends beschädigt wird.

    Untermauert wird die Entwicklung des DAX in den vergangenen Monaten auch durch die neuen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI), auch wenn nur ein Teil des frisch angelegten Geldes in den heimischen Aktienmarkt geflossen sein dürfte. Aber die Tatsache, dass sich allein im vergangenen Jahr die Zahl der Anleger und Anlegerinnen, die in Fonds, ETFs oder Aktien investieren, um zwei auf 14,1 Millionen Menschen erhöht hat, setzt den Bullenmarkt der vergangenen drei Jahre auf ein stabiles Fundament.

    Insbesondere deshalb, da auch die Zahl derjenigen, die über einen Sparplan in den Aktienmarkt investieren, ebenfalls deutlich gestiegen ist. Kurzfristige Spekulation, wie wir sie in großen Teilen zu Zeiten der Corona-Krise gesehen haben, macht jetzt mehr und mehr Platz für langfristige Investments, die auch in potenziellen Korrekturen Ruhe bewahren und sich nicht gleich wieder aus dem Markt verabschieden.

    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
