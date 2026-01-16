Mehr Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant
Für Sie zusammengefasst
- Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden ausgeweitet.
- Betroffen sind Unikliniken, Verwaltungen und Kitas.
- Verdi-Chef Frank Werneke kündigt Maßnahmen an.
POTSDAM (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte./bw/DP/nas
