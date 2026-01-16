Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.593,80USD pro Feinunze und notiert damit -0,48 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 88,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,85 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,52USD und verzeichnet ein Plus von +1,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,80USD und verzeichnet ein Plus von +1,10 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.781,50 USD -3,23 % Platin 2.308,50 USD -3,93 % Kupfer London Rolling 12.746,14 USD -2,82 % Aluminium 3.139,65 PKT -0,71 % Erdgas 3,061 USD -1,98 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -3,93 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.01.26, 17:29 Uhr.