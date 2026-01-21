Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 02-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von OR Royalties, Arizona Sonoran Copper, Fortuna Mining, GoldMining, Gold Royalty, IsoEnergy und Southern Cross Gold, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 21.01.2026, 5:44 Uhr Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

nach den turbulenten Tagen um Weihnachten, haben sich die Edelmetalle zum Beginn des neuen Jahres eine kleine Verschnaufpause verordnet. Während erste Investmenthäuser – trotz aufgelaufener Milliardenverluste – bereits wieder auf die Silber-Shortseite wechseln, glauben wir, dass es das noch nicht war und gehen weiterhin von einem Angreifen der letzten Höchststände aus. Ihnen wünschen wir für das neue Jahr stets den richtigen Riecher und gute Gewinne mit Rohstoffen und den entsprechenden Minen – unabhängig davon auf welcher Seite Sie sich befinden.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

OR Royalties präsentiert abermals Rekord-Quartalsergebnisse

OR Royalties verzeichnete im vierten Quartal einen Rekordumsatz aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 90,5 Millionen US-Dollar und vorläufige Umsatzkosten in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge von etwa 87,9 Millionen US-Dollar (oder 97,2%) führte. Für das Gesamtjahr 2025 erreichten die vorläufigen Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams einen Rekordwert von 277,4 Millionen US-Dollar, während die vorläufigen Umsatzkosten auf 9,1 Millionen US-Dollar geschätzt werden, was zu einer jährlichen Cash-Marge von 268,3 Millionen US-Dollar (oder 96,7%) führte.

News: OR Royalties gibt vorläufige Geo-Lieferungen für das 4. Quartal 2025 bekannt sowie Rekordjahresumsatz und einen Aktienrückkauf im Wert von 50,8 Millionen CAD im Rahmen des normalen Emittentenangebots im Jahr 2025

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Unternehmensnews

Arizona Sonoran Copper will Cactus Projekt alleine weiterentwickeln

Arizona Sonoran teilte kürzlich mit, dass das Unternehmen und Nuton LLC nach vorläufigen Beratungen übereingekommen sind, im Januar Gespräche über eine einvernehmliche vorzeitige Beendigung der Option auf ein Joint-Venture-Abkommen für das Cactus-Projekt aufzunehmen.

News: Arizona Sonoran gibt Update zur Option von Nuton auf Joint Venture

Fortuna Mining kauft 1,7 Millionen eigenen Aktien zurück

Fortuna Mining teilte kürzlich mit, dass man von Dienstag, 23. Dezember 2025, bis Mittwoch, 7. Januar 2026, im Rahmen seines normalen Emissionsangebots insgesamt 1.700.000 Stammaktien auf dem offenen Markt der New Yorker Börse zurückgekauft hat.

News: Fortuna berichtet über seine Fortschritte beim Aktienrückkaufprogramm

GoldMining mit exzellenten Bohrresultaten

Wie das Unternehmen mitteilte, stieß man auf dem Projekt São Jorge unter anderem auf 12 Meter mit 2,38 Gramm Gold pro Tonne, was die Neuentdeckung William South bestätigte.

News: GoldMining meldet neue Bohrergebnisse, die das Explorationspotenzial des São Jorge-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Pará unterstreichen

IsoEnergy stockt Aktienpaket an Premier American Uranium auf

Das Unternehmen meldete, dass es 2.135.760 Stammaktien von Premier American Uranium Inc. sowie Optionsscheine zum Erwerb von weiteren 2.708.627 PUR-Aktien erworben hat.

News: IsoEnergy erwirbt weitere Wertpapiere von Premier American Uranium Inc.

IsoEnergy startet Bulk Sampling Programm

IsoEnergy gab vor kurzem bekannt, dass man ein Massenprobenprogramm in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Uranmine Tony M zur Erfassung wichtiger technischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Daten, gestartet hat.

News: IsoEnergy beginnt mit einem Massenprobenprogramm in der Uranmine Tony M in Utah – ein wichtiger Schritt zur Entscheidung über die Wiederaufnahme des Betriebs

Southern Cross Gold landet weiteren Weltklasse-Volltreffer

Zu den besten Ergebnissen zählen 12,2 Meter mit 32,4 g/t Au, einschließlich des bislang höchsten Einzel-Au-Gehalts (0,2 Meter mit 1.050 g/t Au) in Golden Dyke des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts.

News: Southern Cross Gold bohrt 12,2 m mit 32,4 g/t Gold bei Golden Dyke

Dieser Newsletter wurde am 14.01.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

