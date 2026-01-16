Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 – Erster Blick
Scherzer & Co. AG meldet für 2025 ein starkes Ergebnis: Gewinn, steigender NAV und deutlicher Abschlag des Aktienkurses auf den inneren Wert prägen die vorläufigen Kennzahlen.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Scherzer & Co. AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn abgeschlossen, vorläufiges EBIT beträgt 4,8 Mio. Euro und EBT 4,7 Mio. Euro.
- Der Net Asset Value (NAV) zum 31.12.2025 beträgt 3,39 Euro je Aktie, was einem Anstieg von 12,25% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Aktueller NAV liegt bei 3,40 Euro je Aktie, während die Aktie bei 2,58 Euro notiert, was 24,12% unter dem Inventarwert liegt.
- Die vorläufigen Zahlen unterliegen dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und der Abschlussprüfung.
- Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern sind in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.
- Die Mitteilung wurde am 16. Januar 2026 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.
