    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 – Erster Blick

    Scherzer & Co. AG meldet für 2025 ein starkes Ergebnis: Gewinn, steigender NAV und deutlicher Abschlag des Aktienkurses auf den inneren Wert prägen die vorläufigen Kennzahlen.

    Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 – Erster Blick
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • Scherzer & Co. AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn abgeschlossen, vorläufiges EBIT beträgt 4,8 Mio. Euro und EBT 4,7 Mio. Euro.
    • Der Net Asset Value (NAV) zum 31.12.2025 beträgt 3,39 Euro je Aktie, was einem Anstieg von 12,25% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Aktueller NAV liegt bei 3,40 Euro je Aktie, während die Aktie bei 2,58 Euro notiert, was 24,12% unter dem Inventarwert liegt.
    • Die vorläufigen Zahlen unterliegen dem Vorbehalt abweichender Bewertungsansätze und der Abschlussprüfung.
    • Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern sind in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.
    • Die Mitteilung wurde am 16. Januar 2026 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,56 % im Plus.


    Scherzer

    +0,78 %
    +4,00 %
    +12,07 %
    +9,24 %
    +14,04 %
    -4,44 %
    +4,03 %
    +62,26 %
    +67,74 %
    ISIN:DE0006942808WKN:694280





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Scherzer & Co. AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 – Erster Blick Scherzer & Co. AG meldet für 2025 ein starkes Ergebnis: Gewinn, steigender NAV und deutlicher Abschlag des Aktienkurses auf den inneren Wert prägen die vorläufigen Kennzahlen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     