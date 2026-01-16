    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Grüne Woche geht weiter - Große Demo geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Tausende demonstrieren für tiergerechte Landwirtschaft.
    • Kritik an Rückschritten in der Agrarpolitik.
    • Agrarminister diskutieren auf der Grünen Woche.
    BERLIN (dpa-AFX) - Anlässlich der Grünen Woche demonstrieren an diesem Samstag (ab 12.00 Uhr) wieder Tausende Menschen in Berlin für eine umwelt- und tiergerechtere Landwirtschaft. Aufgerufen hat wie jedes Jahr das Bündnis "Wir haben es satt!", ein Zusammenschluss aus rund 60 landwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

    Sie werfen der Bundesregierung unter anderem Rückschritte in der Agrarpolitik vor. Ein Kritikpunkt ist etwa die neuerliche Verschiebung einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung, die jetzt erst Anfang 2027 kommen soll. Unter der Überschrift "Bürokratieabbau" werde zudem die Axt an Regelungen für Klima-, Umwelt- und Tierschutz gelegt.

    Während die Kritiker in der Berliner Mitte protestieren, treffen sich auf der Grünen Woche die Agrarminister und -ministerinnen der Länder auf ihrer Konferenz zu der Messe. Dort soll es unter anderem um den Zugang zu sauberem Trinkwasser gehen.

    Die am Freitag gestartete Agrarmesse geht in ihr erstes Besucherwochenende. Bis kommende Woche Sonntag werden auf der Landwirtschaftsschau rund 325.000 Besucherinnen und Besucher erwartet./sam/maa/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
