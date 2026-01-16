Dax lässt etwas nach - Siemens Energy gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.297 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start im Minus baute der Dax unter Schwankungen seine Verluste aus.



"Auf eine erste Rally-Woche des Börsenjahres 2026 folgte im Dax eine zweite Konsolidierungswoche", kommentierte Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets. "Das am Dienstag erreichte Allzeithoch über 25.500 Punkten sahen Anleger als willkommene Gelegenheit an, nach der 1.600-Punkte-Rally ein paar Gewinne mitzunehmen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE! Short 47,48€ 0,30 × 14,91 Zum Produkt Long 41,75€ 0,31 × 14,44 Zum Produkt