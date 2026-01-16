    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Der Börsen-Tag

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street

    Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

    Der Börsen-Tag - Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street
    Foto: Brenntag SE

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Tendenzen zwischen Deutschland und den USA sowie innerhalb der deutschen Indizes. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte Zuwächse. Der SDAX liegt mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 18.323,81 Punkten an der Spitze der heimischen Indizes. Auch der MDAX kann zulegen und gewinnt 0,14 Prozent auf 31.873,67 Punkte. Der Leitindex DAX steigt moderat um 0,12 Prozent auf 25.285,62 Punkte. Schwächer präsentiert sich dagegen der Technologie-Sektor: Der TecDAX notiert als einziger der betrachteten deutschen Indizes im Minus und verliert 0,31 Prozent auf 3.750,08 Punkte. Damit hinken Technologiewerte der Entwicklung der Standard- und Nebenwerte heute hinterher. An der Wall Street ist die Tendenz ebenfalls positiv, aber sehr verhalten. Der Dow Jones legt minimal um 0,02 Prozent auf 49.445,51 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 steigt etwas deutlicher um 0,15 Prozent auf 6.954,63 Punkte und entwickelt sich damit ähnlich wie die deutschen Standardwerte. Insgesamt zeigt sich damit ein Bild leichter Kursgewinne an den Aktienmärkten, wobei in Deutschland vor allem kleinere und mittelgroße Werte gefragt sind, während Technologiewerte unter Druck stehen. In den USA verläuft der Handel bislang ruhig mit nur geringen Ausschlägen.

    DAX Topwerte

    Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 6.39% an, gefolgt von RWE mit 1.62% und Fresenius Medical Care, das um 1.41% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Telekom einen Rückgang von -2.91%, während BASF mit -2.99% und Brenntag mit -4.00% ebenfalls im Minus lagen.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht TKMS mit einem beeindruckenden Plus von 8.05% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 2.90% und Bechtle, das um 2.61% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite fiel Evonik Industries um -3.48%, K+S um -3.56% und AUMOVIO um -3.87%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX verzeichnete Kloeckner den größten Anstieg mit 27.76%, gefolgt von Draegerwerk mit 10.93% und Schaeffler, das um 9.00% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind Dt. Beteiligungs AG mit -3.34%, mutares mit -4.78% und NORMA Group, die um -5.94% fiel.

    TecDAX Topwerte

    Draegerwerk führt auch im TecDAX mit 10.93%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.90% und Bechtle mit 2.61%.

    TecDAX Flopwerte

    Die Deutsche Telekom verzeichnete im TecDAX einen Rückgang von -2.91%, während TeamViewer um -2.96% und SUESS MicroTec um -3.30% fielen.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones stieg Honeywell International um 2.33%, gefolgt von American Express mit 2.23% und IBM, das um 1.98% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit -1.15%, Merck & Co mit -1.63% und Salesforce, das um -2.07% fiel.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 führt GE Vernova mit einem Anstieg von 7.77%, gefolgt von Quanta Services mit 6.81% und Super Micro Computer, das um 6.31% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind The Mosaic mit -4.19%, Albemarle mit -5.62% und Vistra, das um -5.80% fiel.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     