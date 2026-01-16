Der Börsen-Tag
Nebenwerte zünden, Tech schwächelt: So laufen DAX, MDAX, SDAX & Wall Street
Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit unterschiedlichen Tendenzen zwischen Deutschland und den USA sowie innerhalb der deutschen Indizes. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte Zuwächse. Der SDAX liegt mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 18.323,81 Punkten an der Spitze der heimischen Indizes. Auch der MDAX kann zulegen und gewinnt 0,14 Prozent auf 31.873,67 Punkte. Der Leitindex DAX steigt moderat um 0,12 Prozent auf 25.285,62 Punkte. Schwächer präsentiert sich dagegen der Technologie-Sektor: Der TecDAX notiert als einziger der betrachteten deutschen Indizes im Minus und verliert 0,31 Prozent auf 3.750,08 Punkte. Damit hinken Technologiewerte der Entwicklung der Standard- und Nebenwerte heute hinterher. An der Wall Street ist die Tendenz ebenfalls positiv, aber sehr verhalten. Der Dow Jones legt minimal um 0,02 Prozent auf 49.445,51 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 steigt etwas deutlicher um 0,15 Prozent auf 6.954,63 Punkte und entwickelt sich damit ähnlich wie die deutschen Standardwerte. Insgesamt zeigt sich damit ein Bild leichter Kursgewinne an den Aktienmärkten, wobei in Deutschland vor allem kleinere und mittelgroße Werte gefragt sind, während Technologiewerte unter Druck stehen. In den USA verläuft der Handel bislang ruhig mit nur geringen Ausschlägen.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 6.39% an, gefolgt von RWE mit 1.62% und Fresenius Medical Care, das um 1.41% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Telekom einen Rückgang von -2.91%, während BASF mit -2.99% und Brenntag mit -4.00% ebenfalls im Minus lagen.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht TKMS mit einem beeindruckenden Plus von 8.05% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 2.90% und Bechtle, das um 2.61% zulegte.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite fiel Evonik Industries um -3.48%, K+S um -3.56% und AUMOVIO um -3.87%.
SDAX TopwerteIm SDAX verzeichnete Kloeckner den größten Anstieg mit 27.76%, gefolgt von Draegerwerk mit 10.93% und Schaeffler, das um 9.00% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind Dt. Beteiligungs AG mit -3.34%, mutares mit -4.78% und NORMA Group, die um -5.94% fiel.
TecDAX TopwerteDraegerwerk führt auch im TecDAX mit 10.93%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.90% und Bechtle mit 2.61%.
TecDAX FlopwerteDie Deutsche Telekom verzeichnete im TecDAX einen Rückgang von -2.91%, während TeamViewer um -2.96% und SUESS MicroTec um -3.30% fielen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones stieg Honeywell International um 2.33%, gefolgt von American Express mit 2.23% und IBM, das um 1.98% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Unitedhealth Group mit -1.15%, Merck & Co mit -1.63% und Salesforce, das um -2.07% fiel.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führt GE Vernova mit einem Anstieg von 7.77%, gefolgt von Quanta Services mit 6.81% und Super Micro Computer, das um 6.31% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind The Mosaic mit -4.19%, Albemarle mit -5.62% und Vistra, das um -5.80% fiel.
