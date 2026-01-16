    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing: Höhere EBITDA-Prognose 2025 & starke Umsatzerwartung

    Westwing schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank eines starken Schlussquartals 2025 hebt der Online-Möbelhändler seine EBITDA- und Umsatzprognose deutlich an.

    • Westwing Group SE erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 auf 42 bis 45 Millionen Euro.
    • Zuvor lag die Prognose am oberen Ende des Korridors von 25 bis 35 Millionen Euro.
    • Der Umsatz wird für 2025 auf etwa 449 Millionen Euro in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von 425 bis 455 Millionen Euro erwartet.
    • Die Prognoseanpassung resultiert aus einem besseren als erwarteten vierten Quartal 2025.
    • Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft; der Geschäftsbericht wird am 26. März 2026 veröffentlicht.
    • Weitere Informationen zur Definition des bereinigten EBITDA sind im Geschäftsbericht 2024 auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,19 % im Plus.


    Westwing

    +10,26 %
    +11,69 %
    +14,16 %
    -2,94 %
    +59,97 %
    +11,59 %
    -67,92 %
    -53,09 %
    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0





