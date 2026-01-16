AUMOVIO - Aktie erlebt Kurseinbruch - 16.01.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AUMOVIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,16 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die AUMOVIO Aktie. Sie fällt um -3,83 % auf 43,68€. Die Talfahrt der AUMOVIO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,68€, mit einem Minus von -3,83 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -4,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUMOVIO einen Anstieg von +5,92 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

AUMOVIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,38 % 1 Monat +7,40 % 3 Monate +30,16 % 1 Jahr +41,56 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,38 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

AUMOVIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.