AKTIE IM FOKUS 2/Optimimus für 2026
Höhenflug von Drägerwerk geht weiter
- Drägerwerk-Aktien steigen um 11,7 % auf 89,70 Euro.
- Höchster Stand seit April 2020, starke Eckdaten überzeugt.
- Analyst hebt Kursziel von 76 auf 95 Euro an.
(neu: Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Drägerwerk haben am Freitag mit einem Anstieg um 11,7 Prozent auf 89,70 Euro an ihren starken Vortag angeknüpft. Damit kletterten sie auf den höchsten Stand seit April 2020. Tags zuvor hatte der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik mit Eckdaten und einem ersten Ausblick für 2026 überzeugt.
Der Umsatz soll demnach 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen im neuen Jahr dann 5,0 bis 7,5 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) übrig bleiben.
Die Prognose des Managements deute auf eine stärkere Margendynamik hin als bisher angenommen, so Analyst Harald Hof von MWB Research. Zudem sei es 2025 gewinnseitig deutlich besser gelaufen als erwartet, dank einer robusten Medizintechniksparte und eines verbesserten Produktmix. Dies überzeuge umso mehr angesichts des Gegenwinds durch die internationalen Zollstreitigkeiten sowie durch ungünstige Wechselkurse.
Vor diesem Hintergrund schraubte Hof seine Gewinnerwartungen nach oben und hob das Kursziel von 76 auf 95 Euro an. Damit sieht er nun ausreichend Luft für eine Hochstufung von "Hold" auf "Buy".
Mit dem Anstieg von Freitag summiert sich das Kursplus binnen zwei Tagen mittlerweile auf rund 22 Prozent. Im noch jungen Jahr steht ein Anstieg von knapp 30 Prozent zu Buche und seit Ende 2024 hat sich der Wert der Aktien fast verdoppelt./mis/niw/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,28 % und einem Kurs von 88,80 auf Tradegate (16. Januar 2026, 18:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +21,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 761,96 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.
Super Zahlen, super Auftragseingang, super Margenpotential bis 2030, super Dividendenrendite bei den Stammaktien - hier stimmt einfach gerade alles, am Ende werden die Aktionäre Stefan Dräger gar nicht in Rente gehen lassen wollen.
Wie bereits im letzten Jahr hat Dräger die Erwartungen des Marktes einfach pulverisiert. Zunehmend wird sichtbar, dass sich die internen Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität auszahlen. Die Bruttomarge konnte trotz Währungseinflüssen und Zöllen wieder solide gesteigert werden. Die logische Konsequenz ist eine Explosion des EBITs. Ein EPS von 8 Euro für 2025 ist in greifbarer Nähe. Somit winkt auch eine satte Dividendenerhöhung auf vielleicht 2,40Euro? Die Guidance für 2026 ist sehr stark, auch wenn sie im Mid-Point "nur" eine Verbesserung gegenüber dem Mid-point letztes Jahr von 75bsp unterstellt. Dies muss man vor dem Hintergrund nach wie vor vorhandener inkrementellen Zoll und Währungsbelastung für 2026 sehen. Die Analysten müssen ihre Schätzungen für 2026 10 bist 15% nach oben nehmen, auch das Umsatzwachstum zieht an. Außerdem sollte Dräger zunehmend das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Der Erwartung, dass sie es schaffen, in 2030 eine EBIT Marge von 10% zu erzielen, ist in keinster Weise hier eingepreist.
Gestern gab es ein sinnlos downgrade durch MWB wegen "Bewertung"..