    Deutsche Anleihen geben nach - Trumps Aussagen zur Fed-Nachfolge belasten

    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag einen Teil ihrer im Wochenverlauf erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 128,19 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,84 Prozent.

    Anleihen standen zum Wochenschluss dies- und jenseits des Atlantiks unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zur Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungsfantasie am Markt etwas gedämpft hatte. Trump äußerte sich während einer Veranstaltung im Weißen Haus zurückhaltend gegenüber der bislang am Markt erwarteten Nominierung von Kevin Hassett als Nachfolger von Powell.

    Trumps Wirtschaftsberater Hassett gilt als umstritten, da er wie der US-Präsident eine sehr lockere Geldpolitik befürwortet und damit das Risiko steigender Inflation in Kauf nimmt. Am Prognosemarkt stieg nun die implizite Wahrscheinlichkeit für eine Ernennung des Bankers und ehemaligen Fed-Gouverneurs Kevin Warsh zum neuen Fed-Chef; die Chancen Hassetts hingegen schrumpften deutlich. Warsh genieße in der Welt der Zentralbanken mehr Glaubwürdigkeit, während Hassett als jemand wahrgenommen werde, der eher Trumps Wünsche erfüllen dürfte, sagte John Brady, Geschäftsführer des Handelshauses RJ O’Brien.

    Am Markt sind zwar weiterhin bis zum Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte eingepreist, wie aus Terminkontrakten am Geldmarkt hervorgeht. Die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten für diese beiden Zinsschritte jedoch sanken etwas./la/nas




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
