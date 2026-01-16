Deutsche Anleihen geben nach - Trumps Aussagen zur Fed-Nachfolge belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag einen Teil ihrer im Wochenverlauf erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 128,19 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,84 Prozent.

Anleihen standen zum Wochenschluss dies- und jenseits des Atlantiks unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump mit Aussagen zur Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungsfantasie am Markt etwas gedämpft hatte. Trump äußerte sich während einer Veranstaltung im Weißen Haus zurückhaltend gegenüber der bislang am Markt erwarteten Nominierung von Kevin Hassett als Nachfolger von Powell.