Westwing: 9% GMV-Wachstum & höhere EBITDA-Prognose 2025
Westwing setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Wachstum beim GMV, höhere Profitabilität und ein Rekordanteil der eigenen Kollektion prägen die Jahresbilanz.
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) von Westwing stieg im Jahr 2025 um 2% auf EUR 507 Mio.
- Im vierten Quartal 2025 erreichte das GMV EUR 163 Mio., ein Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch erfolgreiche Verkaufsaktionen.
- Der Umsatz für 2025 wird auf rund EUR 449 Mio. geschätzt, was eine Steigerung von 1% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
- Das bereinigte EBITDA für 2025 wird auf EUR 42-45 Mio. angehoben, mit einer Marge von 9-10%, deutlich über den vorherigen Prognosen.
- Westwing erwirtschaftete 2025 einen Netto-Cashflow von EUR 25 Mio. und schloss das Jahr mit einer starken Netto-Cash-Position von EUR 94 Mio. ab.
- Der Anteil der Westwing Collection am GMV stieg im Jahr 2025 auf 63%, mit einem Anstieg im vierten Quartal auf 61%, was ein Allzeithoch darstellt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.
