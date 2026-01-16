    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing: 9% GMV-Wachstum & höhere EBITDA-Prognose 2025

    Westwing setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Wachstum beim GMV, höhere Profitabilität und ein Rekordanteil der eigenen Kollektion prägen die Jahresbilanz.

    • Das Bruttowarenvolumen (GMV) von Westwing stieg im Jahr 2025 um 2% auf EUR 507 Mio.
    • Im vierten Quartal 2025 erreichte das GMV EUR 163 Mio., ein Plus von 9% im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch erfolgreiche Verkaufsaktionen.
    • Der Umsatz für 2025 wird auf rund EUR 449 Mio. geschätzt, was eine Steigerung von 1% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
    • Das bereinigte EBITDA für 2025 wird auf EUR 42-45 Mio. angehoben, mit einer Marge von 9-10%, deutlich über den vorherigen Prognosen.
    • Westwing erwirtschaftete 2025 einen Netto-Cashflow von EUR 25 Mio. und schloss das Jahr mit einer starken Netto-Cash-Position von EUR 94 Mio. ab.
    • Der Anteil der Westwing Collection am GMV stieg im Jahr 2025 auf 63%, mit einem Anstieg im vierten Quartal auf 61%, was ein Allzeithoch darstellt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +12,39 % im Plus.


    Westwing

    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0





