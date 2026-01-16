Brenntag - Aktie gerät unter Druck - 16.01.2026

Die Brenntag Aktie ist bisher um -3,73 % auf 50,31€ gefallen. Das sind -1,95 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der Brenntag Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Brenntag ist ein führender Chemiedistributor mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Wichtige Konkurrenten sind Univar Solutions und IMCD Group. Brenntags Alleinstellungsmerkmale sind sein globales Netzwerk und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Brenntag-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,01 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brenntag Aktie damit um +6,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,10 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Brenntag Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,30 % 1 Monat +5,74 % 3 Monate +9,01 % 1 Jahr -7,85 %

Informationen zur Brenntag Aktie

Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,28 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag weiter zurückgehalten. Der Dax fiel um 0,22 Prozent auf 25.297,13 Punkte. Seit einer Reihe von Rekorden bis zu einer Bestmarke von 25.507 Zählern am Dienstag …

Europas Börsen legen überwiegend zu, Nebenwerte glänzen, Tech schwächelt. In den USA herrscht ruhiger Handel mit leichten Gewinnen – ein Tag der kleinen, aber spannenden Bewegungen.

Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.297 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem …

Brenntag Aktie jetzt kaufen?

Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.