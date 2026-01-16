    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanzleramtschef Frei fordert mehr Kompetenzen für den BND

    Für Sie zusammengefasst
    • BND-Befugnisse sollen bei Sicherheitsbedrohungen erweitert werden.
    • Daten aus Telekommunikationsnetzen bis zu 12 Monate speichern.
    • Strikte Auslandseinschränkung des BND soll aufgehoben werden.
    Kanzleramtschef Frei fordert mehr Kompetenzen für den BND
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei wirbt angesichts neuer Bedrohungen für erweiterte Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND). "Wenn es die Sicherheitslage erfordert, Bestand und Sicherheit unseres Landes auf dem Spiel stehen, braucht es mehr als einen reinen Nachrichtendienst, der Informationen erhebt und auswertet", schreibt der CDU-Politiker in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Dann muss der BND auch aktiv in die Verteidigung unserer Sicherheit eingebunden sein", schreibt Frei, der für die Geheimdienste zuständig ist. Dabei gehe es aber nicht darum, dass BND-Agenten in "James-Bond-Manier" tätig werden.

    Als zusätzliche Aufgaben nennt Frei beispielsweise das Stören des Funkverkehrs zur Drohnenabwehr oder die Ausschaltung von Krypto-Wallets feindlicher Agenten. Daten aus der Durchsuchung von Telekommunikationsnetzen sollten bis zu zwölf Monate gespeichert werden. Frei wirbt mit dem Vergleich zu Partnerdiensten: "Mit einer moderaten Speicherdauer von sechs bis zwölf Monaten wären wir noch immer ein Sonderfall an Zurückhaltung." Beim Filtern und Verarbeiten großer Datenmengen müsse auch Künstliche Intelligenz genutzt werden können.

    Strikte Begrenzung auf Ausland aufheben

    Aufweichen will Frei die bisher strikte Beschränkung des BND auf das Ausland. Er schreibt: "Wir können hierbei an den deutschen Grenzen nicht haltmachen. Der BND muss seine Auslandsaufklärung auch dann weiter durchführen können, wenn jemand regelmäßig nach Deutschland einreist, um Sabotageakte vorzubereiten." Fakt sei auch, dass Deutschland täglich Ziel ausländischer Cyberangriffe sei. "Um diese frühzeitig zu erkennen, muss der BND auch inländische Verkehre erfassen können."

    Stärkung des BND in Koalitionsvertrag vereinbart

    Frei verweist in seinem Text auch auf den Koalitionsvertrag der schwarz-roten Koalition. Darin heißt es: "Zur Stärkung unserer nationalen Souveränität und der operativen Fähigkeiten unserer Nachrichtendienste, und um mit der Leistungsfähigkeit relevanter europäischer Partnerdienste wieder Schritt zu halten, streben wir eine grundlegende verfassungskonforme, systematische Novellierung des Rechts der Nachrichtendienste des Bundes an."

    Der Kanzleramtschef erinnert zudem an das Ziel, die Bundeswehr konventionell zur stärksten Armee Europas zu machen. "Einen vergleichbaren Anspruch müssen wir auch an unsere Nachrichtendienste richten. Wir können es uns schlicht nicht leisten, in diesem Feld hinter den Möglichkeiten derjenigen zurückzubleiben, die uns schaden wollen."/shy/DP/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kanzleramtschef Frei fordert mehr Kompetenzen für den BND Kanzleramtschef Thorsten Frei wirbt angesichts neuer Bedrohungen für erweiterte Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND). "Wenn es die Sicherheitslage erfordert, Bestand und Sicherheit unseres Landes auf dem Spiel stehen, braucht es mehr als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     